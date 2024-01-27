Фаниль Рафиков о следующем бое: «Предложений — куча»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Скоро будут новости. Просто предложений — куча. У меня контракт с лигой «Наше Дело» еще год действует. И в Naiza FC варианты подбирают. Ну, и из зарубежья ближнего предложения поступают», — сообщил Рафиков.

В предыдущем бою, 21 декабря 2023 года, Рафиков победил бразильца Леонардо Лимбергера (16-7) единогласным решением судей на турнире Naiza FC 56.

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