Фаниль Рафиков о следующем бое: «Предложений — куча»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Скоро будут новости. Просто предложений — куча. У меня контракт с лигой «Наше Дело» еще год действует. И в Naiza FC варианты подбирают. Ну, и из зарубежья ближнего предложения поступают», — сообщил Рафиков.

В предыдущем бою, 21 декабря 2023 года, Рафиков победил бразильца Леонардо Лимбергера (16-7) единогласным решением судей на турнире Naiza FC 56.

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