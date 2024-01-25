Вартанян о контракте с UFC: «Победа над Резниковым в этом деле не сыграла никакой роли»

Победа в финале гран-при АСА над казахстанцем Артемом Резниковым не повлияла на переговоры с UFC, заявил Эдуард Вартанян.

«Новостей по подписанию в UFC у меня пока нет. Победа над Резниковым в этом деле не сыграла никакой роли — данным видом спорта я начал заниматься, чтобы выступать в UFC. Поэтому иду за мечтой», — заявил Вартанян.

16 июня 2023-го Вартанян (25-4) нокаутировал в третьем раунде Резникова (24-8) в финале Гран-при АСА.

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