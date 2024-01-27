Каннонир – о плане на бой с Чимаевым: «Не дать ему перевести в борьбу»

Теги UFC MMA Джаред Каннонир Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Джаред Каннонир рассказал план на поединок с Хамзатом Чимаевым.

«Когда мы будем драться, Чимаев может попытаться оформить тейкдаун. Ему определенно придется потрудиться, чтобы сделать это. Даже если у него получится, то Хамзату нужно будет удержать меня. Для этого ему нельзя будет использовать кулаки.

Он не бьет. Моя цель – не дать ему перевести бой в борьбу, где ему будет комфортно. Я действительно хорош в нейтрализации таких парней», – заявил боец UFC Джаред Каннонир.

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1 комментарий
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Он одного из лучших борцов организации Усмана переводил, а тебя деревяшку он просто повалит и задушит
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