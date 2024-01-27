Боец PFL Думбе – о срыве перехода в UFC: «Они облажались. Я ничего не потерял»

Седрик Думбе заявил, что не жалеет о срыве перехода в UFC.

«Сорвавшийся переход в UFC? Это заставляет меня улыбаться, потому что они облажались. Это их косяк, и я ничего не потерял. Таковы реалии. Все происходит не просто так.

Я просто делаю свое дело. Знаю, что поступил бы так снова. Некоторые люди говорят, что мне бы не удалось выйти на бой в UFC с матрасом в руках. Так что мне лучше быть в PFL.

Мы никогда не знаем, что будет завтра, но я на 90% уверен, что не окажусь в UFC. Мне не 20 лет. Я не такой молодой боец. Думаю, что я ближе к концу карьеры, чем к началу, поэтому вряд ли попаду в UFC. Но мы никогда не знаем наверняка», – заявил боец PFL Седрик Думбе.

Напомним, что Думбе мог дебютировать в UFC в сентябре 2022 года, но французская атлетическая комиссия не допустила бойца к турниру, посчитав, что он не обладает достаточным опытом.

На счету 31-летнего Думбе пять побед в MMA. 10 мая 2023 года он подписал двухлетний контракт с PFL.

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