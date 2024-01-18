Босс PFL – о переносе саудовского турнира UFC с марта на июнь: «Не думаю, что это совпадение»

В PFL считают, что UFC испугался конкуренции за внимание Саудовской Аравии.

«Я не считаю совпадением, что кард UFC 2 марта был отменен за день до анонса нашего турнира 24 февраля. Те, кто разбираются в ММА, сказали: «Это не мега-событие. Этот турнир недостоин, чтобы его проводили в Саудовской Аравии, кард низкого уровня».

Могут ли UFC нагрузить кард и устроитьмега-турнир? Могут! Но часто ли они это делают? Нет. Мы же собираемся делать так каждый раз», – сказал босс PFL Донн Дэвис.

Угрожает ли доминированию UFC Саудовская Аравия?