Тони Фергюсон: «За месяц до боя с Пимблеттом я порвал боковую связку колена»

Тони Фергюсон заявил, что получил травму колена перед боем с Пэдди Пимблеттом.

«За две недели до Дня благодарения я порвал боковую связку колена. Я никому не рассказал об этом и тренировался, словно все было в порядке. Колено сильно болело. За три недели до поединка я признался членам своей команды, но в тренировочном процессе ничего не изменилось.

На прошлой неделе я перенес операцию на колене, до этого мне прооперировали локоть. Решил совместить две процедуры. С этим покончено – теперь я смогу сосредоточиться на том, что я делаю лучше всего», – написал легковес UFC Тони Фергюсон в социальных сетях.

Поединок Фергюсона и прошел в главном карде турнира UFC 296. Пимблетт победил единогласным решением судей.

Пимблетт не считает, что Фергюсон должен покинуть UFC: «В легком дивизионе есть бойцы, которых он может победить»

Тони Фергюсон: «Я не собираюсь завершать карьеру. Выкусите!»