Тони Фергюсон: «За месяц до боя с Пимблеттом я порвал боковую связку колена»

Теги травмы UFC MMA Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон заявил, что получил травму колена перед боем с Пэдди Пимблеттом.

«За две недели до Дня благодарения я порвал боковую связку колена. Я никому не рассказал об этом и тренировался, словно все было в порядке. Колено сильно болело. За три недели до поединка я признался членам своей команды, но в тренировочном процессе ничего не изменилось.

На прошлой неделе я перенес операцию на колене, до этого мне прооперировали локоть. Решил совместить две процедуры. С этим покончено – теперь я смогу сосредоточиться на том, что я делаю лучше всего», – написал легковес UFC Тони Фергюсон в социальных сетях.

Поединок Фергюсона и Пимблетта прошел в главном карде турнира UFC 296. Пимблетт победил единогласным решением судей.

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4 комментария
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Тони себе всю карьеру сам порвал, своими опасными необычными тренировками.
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Соперники не нужны, сам всегда готов себя покалечить
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Прячьте кабели от этого человека во время подготовки к боям
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У Тони и так карьера, мягко говоря, не в лучшем виде сейчас, так ещё и травмы с возрастом имеют свойство дольше заживать и сильнее влиять на спортсмена. Но что-то подсказывает, что он не одумается...
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