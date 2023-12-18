Тони Фергюсон обратился к фанатам: «Продолжайте верить, ублюдки»

Тони Фергюсон обратился к фанатам после седьмого подряд поражения в UFC.

«Люблю своих фанатов и болельщиков. Вы просто охренительно крутые. Я встретил многих из вас этим вечером, продолжайте верить, ублюдки. Одна нога впереди другой, сучки. Помните, что я сказал команде. Ваш чемпион», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон.

Напомним, что Фергюсон проиграл Пэдди Пимблетту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся в ночь на 17 декабря на UFC 296.

Поражение Фергюсона (угу, опять) и появление скучного, но сильного чемпиона. UFC 296 проверил нас на эмоции

Дана Уайт: «Хотел бы, чтобы Тони Фергюсон завершил карьеру»