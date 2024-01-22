Адесанья – о победе дю Плесси: «Поздравляю моего африканского брата, рад за него»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья поздравил Дрикуса дю Плесси с победой над Шоном Стриклендом.

«Он использовал в концовке борьбу, чтобы украсть раунды. По моим оценкам, он забрал третий, четвертый и пятый раунды. И теперь он четвертый африканский чемпион в истории UFC.

Так что поздравляю тебя, мой африканский брат, Дрикус дю Плесси. Я очень рад за него, мне нравится его история и все такое, но я все равно проверю его на прочность», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Дю Плесси обратился к хейтерам после победы над Стриклендом: «Те, кто не верил в меня, теперь выглядят тупо»

Уайт – о бое дю Плесси и Адесаньи: «Возможно, объявим объявим об этом на следующей неделе»

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6 комментариев
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Это не он тогда говорил, что Дрюка совсем не африканец патамушта белый???
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Хорошо что он не сказал - "Мой нигер!".
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Дю Плесси правильно делал что переходил на борьбу (хотя мне она не нравится), просто нет смысла гоняться за бегающим Стриклендом, который осторожненько тыкал джеб и постоянно отходил назад
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Совсем потек Изи, ну кто в здравом уме может отдать 5й раунд Дрикусу?
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Не брат ты мне...(с)
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лицемер
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