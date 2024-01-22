Адесанья – о победе дю Плесси: «Поздравляю моего африканского брата, рад за него»
Исраэль Адесанья поздравил Дрикуса дю Плесси с победой над Шоном Стриклендом.
«Он использовал в концовке борьбу, чтобы украсть раунды. По моим оценкам, он забрал третий, четвертый и пятый раунды. И теперь он четвертый африканский чемпион в истории UFC.
Так что поздравляю тебя, мой африканский брат, Дрикус дю Плесси. Я очень рад за него, мне нравится его история и все такое, но я все равно проверю его на прочность», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.
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