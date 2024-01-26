Джастин Гейджи: «Был уверен, что мне дадут бой с Махачевым. Не знаю, что происходит – возможно, он получил травму»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Ислам Махачев Махачев – Гейджи Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи высказался об Исламе Махачеве.

«В UFC ты никогда не знаешь, что произойдет дальше. Я был уверен, что получу поединок с Махачевым – после анонса боя между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой мне стало очевидно, что Исламу просто не с кем драться.

Он и сам писал в социальных сетях, что хочет встретиться со мной. Так что я не знаю, что происходит. Возможно, он получил травму. Видимо, он не будет драться до июня или июля», – сказал обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

Так с кем подерется Махачев? Второй пояс UFC – мимо?

Ислам Махачев сообщил, что 8 июня подерется с Джастином Гейджи

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