Джастин Гейджи: «Был уверен, что мне дадут бой с Махачевым. Не знаю, что происходит – возможно, он получил травму»

Джастин Гейджи высказался об Исламе Махачеве.

«В UFC ты никогда не знаешь, что произойдет дальше. Я был уверен, что получу поединок с Махачевым – после анонса боя между и мне стало очевидно, что просто не с кем драться.

Он и сам писал в социальных сетях, что хочет встретиться со мной. Так что я не знаю, что происходит. Возможно, он получил травму. Видимо, он не будет драться до июня или июля», – сказал обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

Так с кем подерется Махачев? Второй пояс UFC – мимо?

Ислам Махачев сообщил, что 8 июня подерется с Джастином Гейджи