Джастин Гейджи: «Был уверен, что мне дадут бой с Махачевым. Не знаю, что происходит – возможно, он получил травму»
Джастин Гейджи высказался об Исламе Махачеве.
«В UFC ты никогда не знаешь, что произойдет дальше. Я был уверен, что получу поединок с Махачевым – после анонса боя между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой мне стало очевидно, что Исламу просто не с кем драться.
Он и сам писал в социальных сетях, что хочет встретиться со мной. Так что я не знаю, что происходит. Возможно, он получил травму. Видимо, он не будет драться до июня или июля», – сказал обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.
Так с кем подерется Махачев? Второй пояс UFC – мимо?
Ислам Махачев сообщил, что 8 июня подерется с Джастином Гейджи