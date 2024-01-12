Ирина Алексеева: «Гейджи – не конкурент для Махачева»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Ислам Махачев Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева прокомментировала предстоящий поединок Ислама Махачева и Джастина Гейджи.

«Ожидаемый бой, потому что последние поединки Ислама и Гейджи были феноменальные. Это противостояние должно быть произойти. Исход боя предугадать довольно трудно, потому что Гейджи – опасный нокаутер, но Ислам не уступает ему в стойке. А вот борцовские навыки Махачева лучше. Джастин может попасться на удушающий. Ранее Хабиб задушил Гейджи, а теперь это может повторить и Ислам.

Для меня 70 на 30 в пользу Ислама. Но все же было бы интересней посмотреть бой Ислама с Арманом Царукяном. Потому что Гейджи, Чарльз Оливейра и Дастин Порье – уже не конкуренты для Ислама. Многие считали настоящим конкурентом Александра Волкановски после их первого боя с Махачевым, но реванш дал все ответы. Не зря говорят, что профессионалы два раза не ошибаются.

Во втором бою Ислам не дал Алексу никаких шансов. Это говорит о его огромном уровне. Царукян гораздо интереснее как боец. Мне нравятся его бои, он всегда с таким настроем дерется и всегда очень зрелищно. Может, дело в том, что я болею за него», – сказала Алексеева.

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