Бетербиев – о допинг-пробе перед боем со Смитом: «Был бы какой-то повод – мне бы боксировать точно не дали»

Теги Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев высказался о допинг-пробе перед поединком с Каллумом Смитом.

Перед боем Бетербиева со Смитом стало известно, что допинг-проба россиянина показала «нетипичные» результаты. В крови боксера зафиксировали повышенный уровень андростандиола и гормона роста человека.

«Это, конечно, неприятно, когда ты знаешь, что не принимаешь ничего запрещенного. Всю любительскую карьеру проходил эти тесты – никогда ничего не было.

Может, какая-то ошибка произошла, не знаю. Я сам даже не понял, что это значит. Думаю, если бы у них был какой-то повод, мне бы боксировать точно не дали», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

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