Бетербиев был готов работать с Хирном в обмен на титульник с Усиком: «Афишировать не стали, потому что не могли сказать, что отказываются»

Артур Бетербиев признался, что хотел провести титульный бой с Александром Усиком.

«Мог ли подраться с Усиком? Эту тему никто не раскручивал. Я когда подписывал контракт с Top Rank, у меня параллельно шли переговоры с Эдди Хирном, сотрудничавшим с Александром Усиком, который тогда был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Условия были примерно одинаковые, и я сказал своим менеджерам, чтобы они сделали предложение Хирну: Если он мне дает в течение года бой за абсолюта с Усиком, то я иду с ним. Детали контракта не имели значения. Они неделю-две тянули и молчали.

Усик 100% знал об этом, но афишировать не стали, потому что не могли сказать, что отказываются. Моя совесть чиста, я ему предложил. Для меня это был большой шанс в спортивном плане. Хотел этот бой», – заявил чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Отметим, что Усик владел бесспорным титулом чемпиона мира в первом тяжелом весе с 2018 по 2019 год.

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