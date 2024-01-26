Арман Царукян: «Ян победит Ядонга досрочно и снова будет участвовать в титульной гонке»

Теги UFC MMA Петр Ян Арман Царукян Сонг Ядонг Петр Ян - Сонг Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян дал прогноз на бой Петра Яна и Сонга Ядонга.

«Я вижу Петра Яна фаворитом. Думаю, он победит Сонга Ядонга досрочно, прервет свою серию поражений и снова будет участвовать в титульной гонке. Я думаю, что он еще раз подерется за титул и станет чемпионом», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Поединок между Яном и Ядонгом состоится в ночь на 10 марта в главном карде турнира UFC 299.

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4 комментария
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Ответ Mr Heisenberg
Ну если и здесь проиграет, то дальше только Ural FC, к сожалению.
Обидная серия у Петра, ведь реально без вопросов он проиграл только в крайнем бою
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+3
Ответ Mr Heisenberg
Ну если и здесь проиграет, то дальше только Ural FC, к сожалению.
🤦‍♂️ты смотрел бои Яна?кто его деклассировал за все время в ЮФС,кроме однокалиточного боя с грузином?
Ты написал чтобы написать или не подумав как следует?
+1
0
+1
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