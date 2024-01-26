Арман Царукян: «Ян победит Ядонга досрочно и снова будет участвовать в титульной гонке»

Арман Царукян дал прогноз на бой Петра Яна и Сонга Ядонга.

«Я вижу фаворитом. Думаю, он победит Сонга Ядонга досрочно, прервет свою серию поражений и снова будет участвовать в титульной гонке. Я думаю, что он еще раз подерется за титул и станет чемпионом», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Поединок между Яном и Ядонгом состоится в ночь на 10 марта в главном карде турнира UFC 299.

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