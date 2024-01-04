Петр Ян перенес тренировочный лагерь из США в Таиланд

Петр Ян передумал готовиться к бою с Сонгом Ядонгом в США.

Петр Ян перенес тренировочный лагерь в Таиланд.

«Добро пожаловать обратно в лагерь, Петр Ян.

После неудачи в последних боях Петр Ян вернулся в «Тайгер Муай-Тай», где начал подготовку к поединку против Сонга Ядонга на UFC 299», – сказано в соцсетях клуба.

Россиянин подтвердил информацию на своей странице.

Почему экс-чемпион UFC изменил планы, не сообщается.

Поединок с Сонгом Ядонгом состоится в ночь на 10 марта на турнире UFC 299.

Петр Ян – о подготовке к UFC 299: «Поеду в Америку на пару месяцев»

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