Петр Ян перенес тренировочный лагерь из США в Таиланд

Теги UFC MMA Петр Ян Сонг Ядонг Бокс/MMA/UFC

Петр Ян передумал готовиться к бою с Сонгом Ядонгом в США.

Петр Ян перенес тренировочный лагерь в Таиланд.

«Добро пожаловать обратно в лагерь, Петр Ян.

После неудачи в последних боях Петр Ян вернулся в «Тайгер Муай-Тай», где начал подготовку к поединку против Сонга Ядонга на UFC 299», – сказано в соцсетях клуба.

Россиянин подтвердил информацию на своей странице.

 

Почему экс-чемпион UFC изменил планы, не сообщается.

Поединок с Сонгом Ядонгом состоится в ночь на 10 марта на турнире UFC 299.

Петр Ян – о подготовке к UFC 299: «Поеду в Америку на пару месяцев»

Титулы в UFC, выход под Шамана, допинг – как бойцы из России провели 2023-й?

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну все ставим на проигрыш
+1
0
+1
Добро пожаловать в Рсс,Петя😁
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий