Петр Ян перенес тренировочный лагерь из США в Таиланд
Петр Ян передумал готовиться к бою с Сонгом Ядонгом в США.
Петр Ян перенес тренировочный лагерь в Таиланд.
«Добро пожаловать обратно в лагерь, Петр Ян.
После неудачи в последних боях Петр Ян вернулся в «Тайгер Муай-Тай», где начал подготовку к поединку против Сонга Ядонга на UFC 299», – сказано в соцсетях клуба.
Россиянин подтвердил информацию на своей странице.
Почему экс-чемпион UFC изменил планы, не сообщается.
Поединок с Сонгом Ядонгом состоится в ночь на 10 марта на турнире UFC 299.
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