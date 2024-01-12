Менеджер Емельяненко: «До конца месяца должна появиться ясность по следующему бою Александра. Он востребован и очень актуален»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко анонсировал возвращение бойца.

«Александр приехал в Москву. Сейчас Саша будет переходить к более активным тренировкам. Александр мотивирован, он настроен на спорт. До конца месяца должна появиться ясность по его первому в 2024 году бою.

Как я уже говорил – предложений у нас предостаточно. Находимся в переговорном процессе. Александр востребован и очень актуален. Естественно, мы будем выбирать лучшее предложение», – сказал менеджер Никита Бурчак.

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