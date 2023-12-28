Артем Тарасов: «Артем Резников – нахимиченный крутой боец»

Боец поп-ММА Артем Тарасов назвал лучших бойцов из Казахстана в 2023 году.

«Муратбек Касымбай и Артем Резников. Резников показывает очень крутые бои, хотя последние два поединка и проиграл. У него очень крутая форма — нахимиченный крутой боец. Касымбай очень хорошо работает медийно. Не сказал бы, что он супер крутой боец. Но он хорош, с хорошим медиа. Он похож на Марифа Пираева, только в Казахстане», — отметил Тарасов.

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