Артем Тарасов: «Артем Резников – нахимиченный крутой боец»

Теги MMA ACA Артем Тарасов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Муратбек Касымбай Поп ММА Спорт Казахстана

Боец поп-ММА Артем Тарасов назвал лучших бойцов из Казахстана в 2023 году.

«Муратбек Касымбай и Артем Резников. Резников показывает очень крутые бои, хотя последние два поединка и проиграл. У него очень крутая форма — нахимиченный крутой боец. Касымбай очень хорошо работает медийно. Не сказал бы, что он супер крутой боец. Но он хорош, с хорошим медиа. Он похож на Марифа Пираева, только в Казахстане», — отметил Тарасов.

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