Экс-чемпион мира IBF Липинец о выступлении в кикбоксинге: «За какую-то нормальную сумму я бы подумал»

Экс-чемпион мира по версии IBF из Казахстана Сергей Липинец не прочь вернуться в кикбоксинг.

— Если бы тебе поступило предложение выступить по правилам К1. Тебе было бы интересно провести такой бой?

— За какую-то нормальную сумму я бы конечно подумал. Там всего лишь три раунда по пять минут, или пять раундов по три минуты — это ерунда. Единственное надо будет вспомнить про ноги, а точнее про уход от них, и чтобы перчатки нормальные сделали, чтобы не антинокаутные, и я бы тогда с удовольствием выступил.

— Часто компания RCC проводит турниры по кикбоксингу, может там и тебя когда-то увидим?

— Я бы с удовольствием там выступил против какого-либо подобного мне бойца, который уже вышел на пенсию или собирается выйти. Ради популяризации того вида спорта, ради своих фанатов, для всех любителей кикбоксинга — я бы провел бой, – сказал Липинец.

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