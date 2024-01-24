Футболист «Факела» Магаль: «Бросил бы вызов Махачеву, потому что он бы меня уничтожил»

Футболист Руслан Магаль хотел бы подраться с Исламом Махачевым, если бы выступал в UFC.

«Если говорить о том, кому бы бросил вызов в UFC, то Махачев бы меня уничтожил, как и каждый оттуда, ха-ха. Но выбрал бы , потому что сейчас я больше за него переживаю и хочу, чтобы он сохранил титул как можно дольше», – сказал футболист «Факела» Руслан Магаль.

Ислам Махачев – чемпион UFC в легком весе и лучший боец промоушена вне зависимости от весовой категории.

Так с кем подерется Махачев? Второй пояс UFC – мимо?

Шон О’Мэлли: «Махачев – чертовски страшный парень. Мне приснился кошмар, что я должен был драться с ним»