Шон О’Мэлли: «Махачев – чертовски страшный парень. Мне приснился кошмар, что я должен был драться с ним»

Шон О’Мэлли считает Ислама Махачева самым опасным бойцом в UFC.

« – чертовски страшный парень. Мне приснился кошмар, в котором я должен был драться с ним. Я проснулся и сказал себе: «Слава богу, что это лишь сон».

Он всесторонне развитый боец, очень опытный. Думаю, что Махачев – это следующий уровень», – заявил чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Шон О’Мэлли: «Махачева сильно недооценивают. Он очень техничен и силен в стойке»

Шон О’Мэлли: «Смог бы Волкановски финишировать Махачева, если б у Ислама было две недели на подготовку, а у Волка – полный лагерь?»