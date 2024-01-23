Шон О’Мэлли: «Махачев – чертовски страшный парень. Мне приснился кошмар, что я должен был драться с ним»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли считает Ислама Махачева самым опасным бойцом в UFC.

«Ислам – чертовски страшный парень. Мне приснился кошмар, в котором я должен был драться с ним. Я проснулся и сказал себе: «Слава богу, что это лишь сон».

Он всесторонне развитый боец, очень опытный. Думаю, что Махачев – это следующий уровень», – заявил чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Шон О’Мэлли: «Махачева сильно недооценивают. Он очень техничен и силен в стойке»

Шон О’Мэлли: «Смог бы Волкановски финишировать Махачева, если б у Ислама было две недели на подготовку, а у Волка – полный лагерь?»

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7 комментариев
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цветной чертовски прав.
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Улыбнуло)
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Ответ alexander bakulin
для тебя и середняк чито опасный. один раз уже отправил тебя в царство кошмаров. скоро отправит и во второй раз. после боя, проснёшься в другом измерении
Как он его отправил?)
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Ответ Джони Му
Как он его отправил?)
сначала копыто подрубил, а потом локтями напихал в будку расписному горемыке, тело его из клетки на носилках вынесли.
был унижен по самые помидоры середняком чито
+1
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