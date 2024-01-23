Бивол – о поединке Джошуа и Нганну: «Не в обиду Фрэнсису, но бой будет не таким равным, как с Фьюри»

Дмитрий Бивол высказался о поединке Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

«Я рад за таких людей, как Нганну. Он выкарабкался из нищеты. Он ответственно подошел к бою с . Если Фьюри, видимо, этим не отличился, то подошел со всей серьезностью. Он заслужил право боксировать с Джошуа.

Но теперь вопрос в другом… Джошуа посмотрел, на что способен Нганну и на что способен настоящий боксер‑чемпион, если он несерьезно подходит к поединку. По характеру Джошуа, думаю, не такой человек, как Фьюри. Он более серьезен.

Мне кажется, сейчас бой не будет таким равным, как было в случае с Фьюри. Не в обиду Фрэнсису, но это мое мнение. Я уважаю его как спортсмена, как бойца, как боксера, который взял такой бой. Но – это чуть другая личность», – сказал чемпион мира по боксу .

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