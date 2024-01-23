Бивол – о поединке Джошуа и Нганну: «Не в обиду Фрэнсису, но бой будет не таким равным, как с Фьюри»
Дмитрий Бивол высказался о поединке Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.
«Я рад за таких людей, как Нганну. Он выкарабкался из нищеты. Он ответственно подошел к бою с Тайсоном Фьюри. Если Фьюри, видимо, этим не отличился, то Нганну подошел со всей серьезностью. Он заслужил право боксировать с Джошуа.
Но теперь вопрос в другом… Джошуа посмотрел, на что способен Нганну и на что способен настоящий боксер‑чемпион, если он несерьезно подходит к поединку. По характеру Джошуа, думаю, не такой человек, как Фьюри. Он более серьезен.
Мне кажется, сейчас бой не будет таким равным, как было в случае с Фьюри. Не в обиду Фрэнсису, но это мое мнение. Я уважаю его как спортсмена, как бойца, как боксера, который взял такой бой. Но Джошуа – это чуть другая личность», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
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