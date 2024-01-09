Фрэнсис Нганну: «Не уверен, что Джошуа встал бы после удара, которым я уронил Фьюри»

Теги Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну сравнил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Если Энтони Джошуа получит удар, который отправил в нокдаун Тайсона Фьюри, то я не уверен, что он встанет. Я слышал, что у него слабый подбородок. Постараюсь это выяснить», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Фрэнсис Нганну: «Я побеждаю Джошуа, а потом дерусь с Фьюри. Пояса не имеют значения»

Эдди Хирн: «Искренне верю, что Энтони Джошуа станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе»

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3 комментария
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У Джошуа челюсть слабая, но и удар по тяжелее чем у Фьюри. Да ещё уважаемые фанаты бокса, не минусуйте мои сообщения только потому, что я из Азии; Смотрю такую тенденцию уже давно
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По Джошуа ты бы и не попал, тот стал гораздо осторожнее после пончика и не будет заигрываться как цыган, который перед боем совсем забил на подготовку
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Нганну может попасть, но если Джошуа будет готовится серьезно то шансов у камерунца немного.
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