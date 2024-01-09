Фрэнсис Нганну: «Не уверен, что Джошуа встал бы после удара, которым я уронил Фьюри»

Фрэнсис Нганну сравнил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Если Энтони Джошуа получит удар, который отправил в нокдаун Тайсона Фьюри, то я не уверен, что он встанет. Я слышал, что у него слабый подбородок. Постараюсь это выяснить», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

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