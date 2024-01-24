Аспиналл – о бое Джонса и Миочича: «Прекращаю ныть и наслажусь боем двух легенд»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл высказался о бое Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Прекращаю ныть. Принимаю тот факт, что мне не подраться с ними. Наслажусь боем, который хочу видеть я и фанаты. 

Легенда против легенды в поединке за титул в тяжелом весе. Ура», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Аспиналл сообщил, что UFC предложили ему бой с Миочичем, но Стипе отказался драться

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1 комментарий
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Том умничка, всё больше и больше уважения ему.
Но так обидно - человек на пике, а драться не кем, или вернее не дают ((
Кто бы что не говорил, но по сути у ЮФС сейчас некоторая яма - не хватает ярких имён и бойцов. Турниров стало больше, звёзд меньше.
Держу 🤞🏻, чтобы бой Миочич - Джонс всё таки случился.
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