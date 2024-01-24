Аспиналл – о бое Джонса и Миочича: «Прекращаю ныть и наслажусь боем двух легенд»

Том Аспиналл высказался о бое Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Прекращаю ныть. Принимаю тот факт, что мне не подраться с ними. Наслажусь боем, который хочу видеть я и фанаты.

Легенда против легенды в поединке за титул в тяжелом весе. Ура», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе .

Аспиналл сообщил, что UFC предложили ему бой с Миочичем, но Стипе отказался драться