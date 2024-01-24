Аспиналл – о бое Джонса и Миочича: «Прекращаю ныть и наслажусь боем двух легенд»
Том Аспиналл высказался о бое Джона Джонса и Стипе Миочича.
«Прекращаю ныть. Принимаю тот факт, что мне не подраться с ними. Наслажусь боем, который хочу видеть я и фанаты.
Легенда против легенды в поединке за титул в тяжелом весе. Ура», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Аспиналл сообщил, что UFC предложили ему бой с Миочичем, но Стипе отказался драться
Но так обидно - человек на пике, а драться не кем, или вернее не дают ((
Кто бы что не говорил, но по сути у ЮФС сейчас некоторая яма - не хватает ярких имён и бойцов. Турниров стало больше, звёзд меньше.
Держу 🤞🏻, чтобы бой Миочич - Джонс всё таки случился.