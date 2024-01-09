Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство.

Указ президента РФ Владимира Путина принять в гражданство России 44-летнего боксера из США был опубликован на официальном портале правовой информации.

Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства РФ в сентябре 2023 года.

У 44-летнего Джонсона 36 побед, 21 поражение и две ничьих за профессиональную карьеру.

Кевин Джонсон: «У меня 15-20 футболок с изображением Путина. Когда я в них прохожу, то многие люди сигналят мне из машин»

Кевин Джонсон: «Никто не боится приезжать в Россию. Люди переживают из-за того, что их ждет, когда они вернутся домой в США»