Кевин Джонсон получил российское гражданство

Теги Кевин Джонсон бокс Бокс/MMA/UFC

Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство.

Указ президента РФ Владимира Путина принять в гражданство России 44-летнего боксера из США был опубликован на официальном портале правовой информации.

Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства РФ в сентябре 2023 года.

У 44-летнего Джонсона 36 побед, 21 поражение и две ничьих за профессиональную карьеру.

Кевин Джонсон: «У меня 15-20 футболок с изображением Путина. Когда я в них прохожу, то многие люди сигналят мне из машин»

Кевин Джонсон: «Никто не боится приезжать в Россию. Люди переживают из-за того, что их ждет, когда они вернутся домой в США»

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2 комментария
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Мог бы открыть небольшой зал в родном Нью Джерси,но лавры Монсона похоже ещё многим пенсионерам спортсменам не дадут покоя..
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Во время получил , выборы не за горами ))
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