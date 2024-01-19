Евгений Гончаров: «Анкалаев – боец высочайшего уровня. Чемпион без пояса»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Евгений Гончаров Бокс/MMA/UFC

Евгений Гончаров высказался о Магомеде Анкалаеве.

«Анкалаев – боец высочайшего уровня. Единственное поражение в карьере, от Пола Крейга, – это чистейшее невезение. В остатке ни одного поединка Магомед не проиграл. Всегда выглядит ярко, мощно и убедительно.

Очень сильный физически, с приличной ударной техникой, хорошим функционалом и борьбой. Анкалаев – чемпион без пояса. Сильнее многих полутяжеловесов. Один из сильнейших в мире, если взять все организации. И титул UFC от него не уйдет», – сказал обладатель пояса ACA Евгений Гончаров.

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