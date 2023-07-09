Евгений Гончаров: «У меня были варианты с PFL и UFC, но после поражения Вахаеву это стало невозможным»

Боец MMA Евгений Гончаров рассказал, как упустил возможность оказаться в UFC.

«В 2020 году мой контракт с ACA закончился не так, как я планировал. Последний бой проиграл Мухумату Вахаеву. Планы с подписанием за океан не сложились. У меня были варианты с PFL и UFC, но после поражения все это стало невозможным. На поражении сложно куда-то подписаться.

В итоге подписал контракт с французской лигой Ares, через которую многие попадают в UFC. Началась пандемия и все это стало невозможным. Ares перестал проводить турниры. У меня был простой. Мне нужно было зарабатывать. Я попросил менеджера сделать бой – предложили поединок с Вязигиным. Так я попал в RCC на один поединок.

Руководству лиги встреча не понравилась, потому что в ней было много борьбы в партере. Не знаю, на что там надеялись. У меня пошла борьба. Какой смысл мне был выдумывать что-то еще? Я почувствовал, что борьба – ключ к победе. Думал, что после победы появятся перспективы, но пандемия еще не закончилась.

Сложно было подписаться в заграничный промоушен. Был вариант с Bellator, который осенью планировал турнир в России с участием Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Но вариант был 50 на 50. Без гарантий даже по самому турниру. В это время поступило предложение на четыре боя от ACA. Неплохие деньги. Мне нужно было кормить семью, поэтому я вернулся в лигу», – признался чемпион лиги ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров.

Вице-президент АСА про подписание Исмагулова: «В АСА он будет услышан»

Чемпион ACA Гончаров о бое Резников – Вартанян: «Главным фактором станет борьба»