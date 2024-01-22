Менеджер сообщил, что Крылов перенес операцию: «Работаем, чтобы Никита подрался в апреле-мае»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

Менеджер назвал примерную дату возвращения Никиты Крылова в октагон.

«Никита восстанавливается. Мы ведем работу в том направлении, чтобы в апреле‑мае Крылов точно провел поединок. В UFC заинтересованы в Никите. При этом в лиге понимают, что человек перенес серьезную операцию», – сказал менеджер полутяжеловеса UFC Никиты Крылова Александр Скаредин.

Напомним, что последний раз Крылов дрался в марте-2023, когда задушил Райана Спэнна.

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