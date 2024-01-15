Бетербиев – о бое с Биволом: «Я не знаю ни даты, ни места. Не верю Дмитрию, он нехороший парень»
Артур Бетербиев не знает, когда состоится бой с Дмитрием Биволом.
«Когда бой с Биволом? Я не знаю. Я вам кое-что объясню. Мне никто не говорит ни дат, ни имен. Об этом говорит только Бивол, но я ему не верю. Он нехороший парень», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
Бетербиев пошутил над словами Бивола: «Как он мог подписать контракт на бой со мной, если у меня был еще один соперник? Дмитрий – настоящий боксер»
Бетербиев – о секрете хорошей формы в 38 лет: «Я научился хорошей дисциплине: подъем в шесть, отбой в 10, никакой выпивки»