Бетербиев – о бое с Биволом: «Я не знаю ни даты, ни места. Не верю Дмитрию, он нехороший парень»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев не знает, когда состоится бой с Дмитрием Биволом.

«Когда бой с Биволом? Я не знаю. Я вам кое-что объясню. Мне никто не говорит ни дат, ни имен. Об этом говорит только Бивол, но я ему не верю. Он нехороший парень», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

Бетербиев пошутил над словами Бивола: «Как он мог подписать контракт на бой со мной, если у меня был еще один соперник? Дмитрий – настоящий боксер»

Бетербиев – о секрете хорошей формы в 38 лет: «Я научился хорошей дисциплине: подъем в шесть, отбой в 10, никакой выпивки»

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11 комментариев
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Не помню чтобы Бивол был замешан а скандалах (ситуация с бывшей женой не в счет)
+15
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+14
Димка сводит бородатого канадца в школу, никаких сомнений
+14
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+9
Ответ Люблю Марго Робби
Димка сводит бородатого канадца в школу, никаких сомнений
Сложно сводить в школу чемпиона мира и Европы по боксу в любителях и чемпиона по 3м версиям в профи. Очень сложно, знаете ли. Практически нереально
+9
-4
+5
неплохо начал прогревать. похоже все-таки подерутся
+3
0
+3
Назвать Диму плохим парнем такое себе... БТР сам себе противоречит и несет порою такой бред
+1
0
+1
А бородатая мерзкая физиономия самый положительный персонаж на этой планете.
0
0
0
Ответ Гильяно
Не помню чтобы Бивол был замешан а скандалах (ситуация с бывшей женой не в счет)
вот с ней и надо Бетербиеву скентоваться и командой на Бивола наехать, шансов больше будет)
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