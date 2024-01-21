Прохазка поздравил дю Плесси: «Очень хорошее выступление по-нарастающей»

Теги UFC MMA Иржи Прохазка Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка поздравил Дрикуса дю Плесси с победой над Шоном Стриклендом.

«Поздравляю нового чемпиона Дрикуса дю Плесси. Очень хорошее выступление по-нарастающей. Страсть Дрикуса и Шона была вдохновляющей», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.

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