Прохазка поздравил дю Плесси: «Очень хорошее выступление по-нарастающей»

Иржи Прохазка поздравил Дрикуса дю Плесси с победой над Шоном Стриклендом.

«Поздравляю нового чемпиона Дрикуса дю Плесси. Очень хорошее выступление по-нарастающей. Страсть Дрикуса и была вдохновляющей», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.

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