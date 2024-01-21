Уайт – о высказываниях Стрикленда про секс-меньшинства: «Я никому не указываю, что говорить. У нас свобода слова»

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что не будет запрещать Шону Стрикленду критиковать секс-меньшинства.

«Я не пытаюсь указывать кому-либо, что им делать. Не буду контролировать других людей ни в какой форме. Постоянно говорю об этом. Мы делаем бои.

Если эти ответы так задевают ваши чувства, то, вероятно, вам не нужно задавать эти вопросы Шону Стрикленду. Давайте начнем с того, что вы знаете, какой ответ получите, если спросите его. Вы спровоцировали Стрикленда.

Я никого не держу на поводке, у нас свобода слова. Я не буду контролировать, что людям говорить и во что им верить. Я ни одному гребанному человеку не укажу, что ему говорить», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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1 комментарий
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Красава лысый, знатно подорвал пятые точки заднеприводным
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