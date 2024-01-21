Аллен нанес Евлоеву четыре удара в голову коленом. Рефери остановил бой, но не снял балл

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Арнольд Аллен UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев продолжил бой с Арнольдом Алленом, несмотря на запрещенные удары коленом.

В Торонто (Канада) состоялся поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым и Арнольдом Алленом.

В третьем раунде Аллен нанес несколько ударов коленом, когда Евлоев касался настила тремя конечностями.

Рефери в октагоне Марк Годдард прервал поединок и пустил в клетку врача для осмотра Мовсара. Бой продолжился, но с Аллена не сняли очков за запрещенный удар.

По итогам трех пятиминуток Евлоев победил единогласным решением судей.

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12 комментариев
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Если бы Мовсар также нанес бы один удар хотя бы, то совсем по другому повел себя судья, по моему мнению.
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Ответ Stingray_
Важно только где точки в момент когда колено бьет. То что делал Аллен - это техника специально для этого и разработанная, поднимаешь плечевой пояс соперника, руки поднимаются с настила и в это же время бьешь.
Так рука Мовсара поднимается от удара, а не до удара
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+9
Ответ Stingray_
Вот, тут явно видно что в момент ударов рука отрывается от пола. https://twitter.com/oocmma/status/1748913916808192209?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
поднимается когда он наносит удар, а не до удара
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+7
Ответ Stingray_
Трех точек опоры нет до удара при всех коленях. На замедленном повторе видно.
🤡
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