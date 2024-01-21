Аллен нанес Евлоеву четыре удара в голову коленом. Рефери остановил бой, но не снял балл

Мовсар Евлоев продолжил бой с Арнольдом Алленом, несмотря на запрещенные удары коленом.

В Торонто (Канада) состоялся поединок в полулегком весе между и .

В третьем раунде Аллен нанес несколько ударов коленом, когда Евлоев касался настила тремя конечностями.

Рефери в октагоне Марк Годдард прервал поединок и пустил в клетку врача для осмотра Мовсара. Бой продолжился, но с Аллена не сняли очков за запрещенный удар.

По итогам трех пятиминуток Евлоев победил единогласным решением судей.

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