Камил Гаджиев: «Бой Дацика и Емельяненко будет досрочно окончен. Скорее всего, в пользу Вячеслава»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на бой по правилам бокса между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Вы знаете, шансы [ближе к бою] уравнялись. Я все еще считаю Вячеслава Дацика фаворитом. Если раньше он был явным фаворитом, как говорится, 70 на 30, то сейчас – 60 на 40.

Емельяненко сейчас в средней форме. Стал гораздо лучше, чем он был еще месяц назад. Но я считаю, Александру не хватило полтора-два месяца тренировок.

Каким будет бой? Я думаю, бой будет досрочно окончен. Скорее всего, в пользу Дацика. Радует, что этот бой перестал быть таким смачным. Теперь это поединок, в котором люди ставят и на одного бойца, и на другого.

Саша проделал колоссальную работу над собой. Неважно на самом деле, как он будет драться. Важно, что он сумел в очередной раз восстать для себя», – сказал Гаджиев.

Бой Дацика и Емельяненко состоится 24 сентября на Hardcore Boxing в Москве.

Александр Емельяненко против Вячеслава Дацика. Онлайн вечера бокса от Hardcore

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