Дуэли взглядов UFC 297: Стрикленд против дю Плесси, Евлоев – Аллен
В рамках UFC 297 прошли битвы взглядов его участников.
Турнир пройдет в ночь на 21 января в Торонто (Канада).
Главным событием ивента станет титульный поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.
В основном карде турнира пройдет бой между Мовсаром Евлоевым и Арнольдом Алленом.
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