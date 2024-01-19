Дуэли взглядов UFC 297: Стрикленд против дю Плесси, Евлоев – Аллен

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Шон Стрикленд Арнольд Аллен Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

В рамках UFC 297 прошли битвы взглядов его участников.

Турнир пройдет в ночь на 21 января в Торонто (Канада).

Главным событием ивента станет титульный поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.

В основном карде турнира пройдет бой между Мовсаром Евлоевым и Арнольдом Алленом.

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1 комментарий
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Болею за Стриклэнда, но думается Дрикус выйдет с октагона чемпионом
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