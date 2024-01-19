Дуэли взглядов UFC 297: Стрикленд против дю Плесси, Евлоев – Аллен

В рамках UFC 297 прошли битвы взглядов его участников.

Турнир пройдет в ночь на 21 января в Торонто (Канада).

Главным событием ивента станет титульный поединок в среднем весе между и Дрикусом дю Плесси.

В основном карде турнира пройдет бой между и .

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