Евлоев – о бое с Алленом: «Иншаллах, в воскресенье я пойду за финишем»

Мовсар Евлоев намерен финишировать Арнольда Аллена.

«Иншаллах, в воскресенье я пойду за финишем», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Напомним, что в ночь на 21 января в Торонто (Канада) Евлоев подерется с на UFC 297.

Мовсар Евлоев: «Есть понимание, как нужно нокаутировать Аллена. В его технике много дыр»

Евлоев – о бое Волкановски и Топурии: «Для меня было бы хорошо, если бы Илия выиграл. У нас есть история»