Евлоев – о бое с Алленом: «Иншаллах, в воскресенье я пойду за финишем»
Мовсар Евлоев намерен финишировать Арнольда Аллена.
«Иншаллах, в воскресенье я пойду за финишем», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
Напомним, что в ночь на 21 января в Торонто (Канада) Евлоев подерется с Арнольдом Алленом на UFC 297.
Мовсар Евлоев: «Есть понимание, как нужно нокаутировать Аллена. В его технике много дыр»
Евлоев – о бое Волкановски и Топурии: «Для меня было бы хорошо, если бы Илия выиграл. У нас есть история»