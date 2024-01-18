Евлоев – о бое с Алленом: «Иншаллах, в воскресенье я пойду за финишем»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Арнольд Аллен UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев намерен финишировать Арнольда Аллена.

«Иншаллах, в воскресенье я пойду за финишем», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев. 

Напомним, что в ночь на 21 января в Торонто (Канада) Евлоев подерется с Арнольдом Алленом на UFC 297.

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8 комментариев
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Ну в стойке Мовсар вряд-ли уже чем-то удивит Аллена. Арнольд прошел боевое крещение Благословенным, причем местам смотрелся неплохо. Так что видимо нас ждет БАРБА.
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Ответ Seraj901
Иди бокс смотри тогда
Походу у тебя муж борец
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Ответ Seraj901
А у тебя плавец походу муж
У меня сын пловец. Надеюсь не обидел тебя красавица.
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Да, похоже не избежать увлекательного партера...
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Ответ Seraj901
Иди тогда кикбоксинг смотри если барса не нравится
Слушай, ну ты футбол то не трогай
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+1
Ответ Костя Петров
Походу у тебя муж борец
А у тебя плавец походу муж
+1
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