Павлович трижды окунулся в прорубь: «С Крещением Господним»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович показал, как окунулся в прорубь на Крещение.

Кадрами купания Павлович поделился в социальных сетях.

«С Крещением Господним», – подписал публикацию тяжеловес UFC.

В последний раз Павлович (18-2) дрался в ноябре-2023, когда проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде. К поединку он подходил на серии из шести досрочных побед.

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6 комментариев
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С Праздником! ❄️☦️ Сама я пока так и не решилась в прорубь окунуться) Все же холодновато как по мне.
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Ну теперь попрет
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