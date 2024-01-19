Павлович трижды окунулся в прорубь: «С Крещением Господним»
Сергей Павлович показал, как окунулся в прорубь на Крещение.
Кадрами купания Павлович поделился в социальных сетях.
«С Крещением Господним», – подписал публикацию тяжеловес UFC.
В последний раз Павлович (18-2) дрался в ноябре-2023, когда проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде. К поединку он подходил на серии из шести досрочных побед.
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