Павлович трижды окунулся в прорубь: «С Крещением Господним»

Сергей Павлович показал, как окунулся в прорубь на Крещение.

Кадрами купания Павлович поделился в социальных сетях.

«С Крещением Господним», – подписал публикацию тяжеловес .

В последний раз (18-2) дрался в ноябре-2023, когда проиграл нокаутом в первом раунде. К поединку он подходил на серии из шести досрочных побед.

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