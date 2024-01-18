Турки Аль эш-Шейх хочет организовать бой Хэйни и Дэвиса: «Постараюсь устроить поединок в 2024-м»

В Саудовской Аравии хотят организовать бой Дэвина Хейни и Джервонты Дэвиса.

«Я хочу видеть и сейчас посылаю сообщение его менеджеру Элу Хэймону: брат, давай сделаем эту работу. Я хочу видеть и Хейни в своей стране. Я постараюсь устроить этот бой в 2024 году», – сказал руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Турки Аль эш-Шейх – о боях ютуб-боксеров: «Мне больше не нужно это, я хочу видеть бойцов»