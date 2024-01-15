Ломаченко и Камбосос подерутся за титул IBF в легком весе 12 мая (журналист Майк Коппинджер)

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко и Джордж Камбосос подерутся в Австралии весной.

Об этом сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер. Поединок за титул IBF в легком весе состоится в Перте (Австралия) 12 мая.

Ломаченко не выходил на ринг с мая-2023, когда проиграл Дэвину Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Камбосос в июле-2023 победил Макси Хьюза решением большинства судей.

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