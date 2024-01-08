Гарсия объяснил, почему не хочет драться с Хейни: «Он упустил шанс, его бой с Прогрейсом продал всего 35 тысяч трансляций»

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия заявил, что не хочет драться с Дэвином Хейни.

«Девин упустил шанс. Он думал, что это будет бой Хейни против Гарсии, но ему следует уяснить, что мое имя в афише будет первым . Его поединок с Реджисом Прогрейсом продал всего 35 тысяч PPV», – сказал боксер-полусредневес Райан Гарсия.

Хейни принял предложение Де Ла Хойи подраться с Гарсией: «Давай сделаем это, брат»

Хейни – о Гарсии: «Если он такой хайповый боец, то почему лишь один раз дрался в PPV-турнире?»

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2 комментария
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Если проиграет Хейни, то будет собирать ещё меньше PPV. поэтому отказался
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Ролли владеет картонной цацкой, очень много болтает и очень сильно хуже Девина Хейни как боксёр. Идеальный оппонент для Гарсии с точки зрения бизнеса. И внимание привлечёт и красиво проиграет.
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