Гарсия объяснил, почему не хочет драться с Хейни: «Он упустил шанс, его бой с Прогрейсом продал всего 35 тысяч трансляций»

Райан Гарсия заявил, что не хочет драться с Дэвином Хейни.

«Девин упустил шанс. Он думал, что это будет бой Хейни против Гарсии, но ему следует уяснить, что мое имя в афише будет первым . Его поединок с Реджисом Прогрейсом продал всего 35 тысяч PPV», – сказал боксер-полусредневес .

Хейни принял предложение Де Ла Хойи подраться с Гарсией: «Давай сделаем это, брат»

Хейни – о Гарсии: «Если он такой хайповый боец, то почему лишь один раз дрался в PPV-турнире?»