Камил Гаджиев: «Махачев – боец года из России, Копылов – самый прогрессирующий боец»

Камил Гаджиев назвал лучшего бойца года из РФ.

«На мой взгляд, Ислам Махачев – боец года из России. Кто-то скажет, что мы земляки, но со мной надо соглашаться – две защиты чемпионского пояса. Это нереальный уровень. Один бой очень тяжелый, а другой – очень крутой. Ислам – номер один в P4P, а Андрей Корешков не считает его лучшим бойцом года среди россиян. Не совсем логично.

Копылов – самый прогрессирующий боец России. Если бы речь шла об этом, то я бы согласился с Корешковым», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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