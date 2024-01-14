Карточки боя Бетербиев – Смит: Артур забрал четыре раунда из шести у двоих судей, пять из шести – у одного судьи

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев вел на судейских карточках на момент нокаута в бою с Каллумом Смитом.

Напомним, что Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде и защитил пояса IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе.

У судей Марка Лисона и Херардо Мартинеса Бетербиев вел со счетом 58-56, отдав сопернику лишь второй и шестой раунды. По мнению судьи Бенуа Русселя, Смит забрал лишь пятую трехминутку.

Арум заявил, что Бетербиев будет готов к бою с Биволом к июлю-2024

Тренер Бивола: «Дима подписал контракт на бой с Бетербиевым. Мы будем готовы уже в конце апреля»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий