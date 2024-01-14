Карточки боя Бетербиев – Смит: Артур забрал четыре раунда из шести у двоих судей, пять из шести – у одного судьи

Артур Бетербиев вел на судейских карточках на момент нокаута в бою с Каллумом Смитом.

Напомним, что Бетербиев нокаутировал в седьмом раунде и защитил пояса IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе.

У судей Марка Лисона и Херардо Мартинеса Бетербиев вел со счетом 58-56, отдав сопернику лишь второй и шестой раунды. По мнению судьи Бенуа Русселя, Смит забрал лишь пятую трехминутку.

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