Представлен официальный постер боя Александра Усика и Тайсона Фьюри

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

17 февраля в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Организаторы турнира представили официальный постер поединка.

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9 комментариев
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Роскошный постер 👍🏻👍🏻👍🏻
Только зачем визуально сделали Усика выше настолько? ))
Держу 🤞🏻 чтобы бой состоялся, и был таким же огненным как и на заявленном постере.
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Усик выше Фьюри на постере, с учётом что сами их тела стоят вплотную друг к другу.

Дизайнер явно принял что-то.
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Горбатая гора часть вторая?
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