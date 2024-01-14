Представлен официальный постер боя Александра Усика и Тайсона Фьюри
17 февраля в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Организаторы турнира представили официальный постер поединка.
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Только зачем визуально сделали Усика выше настолько? ))
Держу 🤞🏻 чтобы бой состоялся, и был таким же огненным как и на заявленном постере.
Дизайнер явно принял что-то.