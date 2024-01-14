Представлен официальный постер боя Александра Усика и Тайсона Фьюри

17 февраля в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между и .

Организаторы турнира представили официальный постер поединка.

Фьюри и Усик устроили потасовку на битве взглядов в Эр-Рияде

Фьюри – Усику: «Бесполезный кусок дерьма. Я разобью твою кроличью морду»