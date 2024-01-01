Бивол – о бое с Бетербиевым: «Если я получу все пояса, то миссия будет выполнена»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол высказался о возможной победе над Артуром Бетербиевым.

«Если я получу все пояса, миссия будет выполнена. Тогда все мои цели будут достигнуты», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол.

Напомним, что в ночь на 14 января в Канаде Артур Бетербиев будет защищать титулы WBC, WBO и IBF в бою с Каллумом Смитом.

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