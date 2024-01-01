Бивол – о бое с Бетербиевым: «Если я получу все пояса, то миссия будет выполнена»

Дмитрий Бивол высказался о возможной победе над Артуром Бетербиевым.

«Если я получу все пояса, миссия будет выполнена. Тогда все мои цели будут достигнуты», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол.

Напомним, что в ночь на 14 января в Канаде Артур Бетербиев будет защищать титулы WBC, WBO и IBF в бою с Каллумом Смитом.

Поражение Усика, два пояса Махачева, закат Конора – чего мы ждем от боев в 2024-м?

Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым (журналист Дэн Рафаэл)