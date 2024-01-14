Каллум Смит: «Сегодня победил лучший боец. Никаких оправданий»

Теги Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Каллум Смит высказался после поражения от Артура Бетербиева.

В главном событии вечера бокса в Квебеке Бетербиев нокаутировал Смита и защитил чемпионские пояса по версиям IBFWBC и WBO.

«Артур хорошо двигался, прессинговал, не дал мне войти в ритм. Сегодня победил лучший боец. Он поймал меня отличным ударом, такое случается.

Никаких оправданий, все честно. Победил лучший», – сказал боксер Каллум Смит.

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2 комментария
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Каллум машка и не надо было провады, про победы нокаутом. Артур машина!!!!
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