Манель Капе: «Две недели назад я сильно заболел, пять дней не тренировался и принимал антибиотики. Я бы отдал Николау весь гонорар за этот бой»

Манель Капе сделал заявление после отмены боя с Матеусом Николау.

«Ребята, в этот раз я не смог сделать вес. Две недели назад я сильно заболел из-за вируса, который подхватил здесь, в Лас-Вегасе, и мне пришлось пять дней не тренироваться и принимать антибиотики. Это повлияло не только на меня, но и на многих партнеров по тренировкам.

Мои тренеры и менеджер думали, что лучше отменить бой из-за состояния, в котором я пребываю. Но я решил двигаться дальше и отказался сниматься. Противник не принял бой и отказался от моих денег. Я понимаю и не виню его, ведь он выполнил свои обязанности, а я – нет.

Я бы отдал ему весь свой гонорар, если бы он принял поединок. Но все так, как есть, и я беру на себя всю ответственность.

Спасибо всем диетологам UFC, которые попробовали помочь мне сделать вес. Скоро увидимся, ребята», – написал в соцсетях Манель Капе.

Напомним, что на процедуре взвешивания Капе не сделал необходимый вес, превысив лимит на 1,5 кг.

Официально: бой Капе и Николау отменен

Николау – об отмене боя с Капе: «Единственный, кто в этом виноват, это сам Манель. Он поступил безответственно и неуважительно»