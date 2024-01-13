Николау – об отмене боя с Капе: «Единственный, кто в этом виноват, это сам Манель. Он поступил безответственно и неуважительно»

Теги UFC MMA UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Матеус Николау прокомментировал отмену поединка с Манелем Капе.

«К несчастью для фанатов ММА, моих болельщиков, меня и всей моей команды бой с Манелем Капе отменен. И единственный, кто в этом виноват, это он сам, проявив безответственность на протяжении всего процесса подготовки. Долг бойца – выполнить обязательство сделать вес накануне боя. Я это прошел. Пять недель я сидел на диете, пропустив Рождество, Новый год и день рождения.

Капе пришел на взвешивание, когда оставалось еще 30 минут, не оставив UFC возможности отправить его на весогонку. Он пришел, зная, что спортивная комиссия автоматически отменит бой.

Манель поступил безответственно и неуважительно ко мне, UFC и, что самое главное, тебе, фанат MMA», – написал в соцсетях боец UFC Матеус Николау.

Официально: бой Капе и Николау отменен

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3 комментария
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капе мерзкий карлик
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Португалец вроде не первый раз уже проваливает взвешивание, за такое надо увольнять из организации
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А что, тэги бойцов не обязательно ставить в новость?
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