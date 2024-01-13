Али Абдель-Азиз: «В полутяжелом весе нет никого близкого по уровню к Анкалаеву»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Менеджер Хабиба считает Анкалаева сильнейшим бойцом полутяжелого веса UFC.

«Я говорю вам, ребята, что в полутяжелом дивизионе нет никого близкого к уровню Магомеда Анкалаева», – написал в соцсетях Али Абдель-Азиз.

Напомним, что Анкалаев подерется с Джонни Уокером в ночь на 14 января.

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3 комментария
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Анкалаев топ боец но очень невезучий. Там где надо рубить он осторожничает там где надо с умом бьет тупые удары коленом в голову. В любом случае будем болеть, боец он конечно крутой
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Следующий бой после Уокера покажет, который скорее всего будет с победителем Прохазка - Ракич. Уокер хоть и не подарок, но не топ, претендующий на пояс.
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Старая песня, но пока в решающих боях он этот уровень не подтверждает.
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