Али Абдель-Азиз: «В полутяжелом весе нет никого близкого по уровню к Анкалаеву»

Менеджер Хабиба считает Анкалаева сильнейшим бойцом полутяжелого веса UFC.

«Я говорю вам, ребята, что в полутяжелом дивизионе нет никого близкого к уровню Магомеда Анкалаева», – написал в соцсетях Али Абдель-Азиз.

Напомним, что Анкалаев подерется с Джонни Уокером в ночь на 14 января.

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