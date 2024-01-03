Чимаев рассказал о восстановлении после травмы руки: «Иншаллах, скоро вернусь к тренировкам»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев рассказал о восстановлении после травмы, полученной в бою с Камару Усманом.

«Я был очень болен, моя рука была травмирована, поэтому не смог вернуться сразу. Хочу рассказать всем фанатам: ожидаю следующего боя больше, чем вы все.

Люблю эту работу, буду работать и доказывать, что я лучший. Иншаллах, скоро вернусь к тренировкам», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев, удаливший затем запись.

Напомним, в октябре-2023 Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей на UFC 294.

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9 комментариев
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Ответ Бониффаций
Что с рукой было? На войне прострелили?
Адам болевой провёл.
+6
-2
+4
Главное везде писать иншаллах! Это решение всех проблем
+2
0
+2
Что с рукой было? На войне прострелили?
+3
-2
+1
короче кроме Абу Дабу Салам Алейкум в этом году драться не будет
+1
0
+1
А фотки почему не закинули?
0
0
0
https://t.me/chechen_sports/3243
+1
-1
0
Ответ Бониффаций
Что с рукой было? На войне прострелили?
Повредил пока ласкал зад своего чеченского хозяина.
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Ответ Акраман Нохчо
https://t.me/chechen_sports/3243
это Усман его так отмудохал?
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Ответ Джони Му
Главное везде писать иншаллах! Это решение всех проблем
А ты докажи, что не иншалах! 😀
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