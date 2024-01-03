Чимаев рассказал о восстановлении после травмы руки: «Иншаллах, скоро вернусь к тренировкам»

Хамзат Чимаев рассказал о восстановлении после травмы, полученной в бою с Камару Усманом.

«Я был очень болен, моя рука была травмирована, поэтому не смог вернуться сразу. Хочу рассказать всем фанатам: ожидаю следующего боя больше, чем вы все.

Люблю эту работу, буду работать и доказывать, что я лучший. Иншаллах, скоро вернусь к тренировкам», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев, удаливший затем запись.

Напомним, в октябре-2023 Чимаев победил решением большинства судей на UFC 294.

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