Чимаев рассказал о восстановлении после травмы руки: «Иншаллах, скоро вернусь к тренировкам»
Хамзат Чимаев рассказал о восстановлении после травмы, полученной в бою с Камару Усманом.
«Я был очень болен, моя рука была травмирована, поэтому не смог вернуться сразу. Хочу рассказать всем фанатам: ожидаю следующего боя больше, чем вы все.
Люблю эту работу, буду работать и доказывать, что я лучший. Иншаллах, скоро вернусь к тренировкам», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев, удаливший затем запись.
Напомним, в октябре-2023 Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей на UFC 294.
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