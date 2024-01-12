Допинг-проба Бетербиева показала «нетипичные» результаты (Кевин Айоле)

Теги Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-тестирования.

Об этом сообщил журналист Кевин Айоле.

В крови Бетербиева зафиксировали повышенный уровень андростандиола и гормона роста человека, которые вырабатываются в организме естественным путем. Атипичный результат не считается нарушением, но требует дополнительного обследования.

Российский боксер прошел повторное тестирование и был допущен до боя с Каллумом Смитом. Поединок состоится в Канаде в ночь на 14 января.

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2 комментария
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Ответ rusichi
Нагнетают) не нравится им, что чемпион из России
Не нагнетай
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