Допинг-проба Бетербиева показала «нетипичные» результаты (Кевин Айоле)
Артур Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-тестирования.
Об этом сообщил журналист Кевин Айоле.
В крови Бетербиева зафиксировали повышенный уровень андростандиола и гормона роста человека, которые вырабатываются в организме естественным путем. Атипичный результат не считается нарушением, но требует дополнительного обследования.
Российский боксер прошел повторное тестирование и был допущен до боя с Каллумом Смитом. Поединок состоится в Канаде в ночь на 14 января.
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