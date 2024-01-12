Владимир Хрюнов: «Первый бой в качестве гражданина РФ Джонсон проведет против Дацика»

Владимир Хрюнов сообщил, что Кевин Джонсон подерется с Вячеславом Дациком.

Ранее стало известно, что Джонсон получил российское гражданство. На счету 44-летнего боксера 36 побед, 21 поражение и две ничьих за профессиональную карьеру.

– Вы говорили, что Джонсон проведет первый бой в качестве гражданина России в феврале. Кто будет соперником?

– Пока планируется, что бой будет в клетке по правилам бокса. Это реванш с , – сказал промоутер .

Американский боксер взял отчество в честь Путина и получил паспорт РФ. Кевин Владимирович Джонсон!

Кевин Джонсон: «У меня 15-20 футболок с изображением Путина. Когда я в них прохожу, то многие люди сигналят мне из машин»