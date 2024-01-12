Владимир Хрюнов: «Первый бой в качестве гражданина РФ Джонсон проведет против Дацика»

Теги Владимир Хрюнов Кевин Джонсон Вячеслав Дацик бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов сообщил, что Кевин Джонсон подерется с Вячеславом Дациком.

Ранее стало известно, что Джонсон получил российское гражданство. На счету 44-летнего боксера 36 побед, 21 поражение и две ничьих за профессиональную карьеру.

– Вы говорили, что Джонсон проведет первый бой в качестве гражданина России в феврале. Кто будет соперником?

– Пока планируется, что бой будет в клетке по правилам бокса. Это реванш с Вячеславом Дациком, – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

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3 комментария
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Хренов везде успевает подсуетиться‼️
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В качестве гражданина России Джонс совсем деградировал
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Похоже Джонсон не понял куда и к кому он попал...Тут ведь все может закончится боем с безумным Пашей...
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