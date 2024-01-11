UFC 297: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC MMA Ракель Пеннингтон Мовсар Евлоев Шон Стрикленд Арнольд Аллен Джефф Нил Дрикус дю Плесси UFC 297 Стрикленд - Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

21 января в Торонто (Канада) пройдет турнир UFC 297, в главном событии которого состоится поединок за титул в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси. 

Где и во сколько смотреть UFC 297? 

Трансляцию турнира можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass и телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Начало – в 02:30 по мск. 

Кард турнира:

  • Шон Стрикленд – Дрикус дю Плесси за титул в среднем весе;
  • Ракель Пеннингтон – Майра Буэно Силва за титул в легчайшем весе;
  • Джефф Нил – Майк Мэлотт;
  • Арнольд Аллен – Мовсар Евлоев;
  • Брэд Катона – Гарретт Армфилд.

Дю Плесси – о слезах Стрикленда на интервью: «Мне жаль Шона, ни один ребенок не заслуживает насилия, но он на 100% лицемер»

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