UFC 297: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

21 января в Торонто (Канада) пройдет турнир UFC 297, в главном событии которого состоится поединок за титул в среднем весе между и Дрикусом дю Плесси.

Где и во сколько смотреть UFC 297?

Трансляцию турнира можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass и телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Начало – в 02:30 по мск.

Кард турнира:

Шон Стрикленд – Дрикус дю Плесси за титул в среднем весе;

– Майра Буэно Силва за титул в легчайшем весе;

– Майк Мэлотт;

– Мовсар Евлоев;

Брэд Катона – Гарретт Армфилд.

Дю Плесси – о слезах Стрикленда на интервью: «Мне жаль Шона, ни один ребенок не заслуживает насилия, но он на 100% лицемер»