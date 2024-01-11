Уокер – о тренировках с Конором: «Жду его возвращения. Ему потребуются большие спарринг-партнеры»

Джонни Уокер рассказал о спаррингах с Конором Макгрегором.

«Я с нетерпением жду возвращения в бои. Он один из моих одноклубников. Если ему будет нужен спарринг-партнер, я всегда готов ему помочь, а при подготовке к бою в 84 кг моя помощь может ему пригодиться.

Ему будут нужны тяжелые парни, а я как раз из таких и готов помочь ему. Все сейчас с нетерпением будут следить за его возвращением в октагон», – сказал .

Конор Макгрегор: «Возвращаюсь, чтобы оформить 20-й нокаут в карьере»