Уокер – о тренировках с Конором: «Жду его возвращения. Ему потребуются большие спарринг-партнеры»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Джонни Уокер рассказал о спаррингах с Конором Макгрегором.

«Я с нетерпением жду возвращения Конора Макгрегора в бои. Он один из моих одноклубников. Если ему будет нужен спарринг-партнер, я всегда готов ему помочь, а при подготовке к бою в 84 кг моя помощь может ему пригодиться.

Ему будут нужны тяжелые парни, а я как раз из таких и готов помочь ему. Все сейчас с нетерпением будут следить за его возвращением в октагон», – сказал Уокер.

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